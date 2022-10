São Paulo perde para Botafogo e vê crise aumentar

O São Paulo perdeu de 1 a 0 para o Botafogo, na tarde deste domingo (9), em pleno Morumbi e viu a crise aumentar. Com o resultado, o tricolor ficou mais distante de uma vaga para a Libertadores. Já o Botafogo se aproximou do mesmo objetivo.

O BOTAFOGO TÁ EMBALADO! 🔥🚀 Com gol de Tiquinho Soares, Fogão se supera fora de casa e vence o São Paulo. É O GLORIOOOSOOOO! 💪🏾⚽️ #TimeToSetFire pic.twitter.com/tlWXN6vO97 — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 9, 2022

Com o revés, o Tricolor estacionou nos 40 pontos e caiu para a 11ª colocação, mas tem um jogo a menos. Já o Botafogo foi a 43 pontos e subiu na tabela: ocupa agora a 8ª posição. No final do jogo, alguns são-paulinos presentes no Morumbi soltaram gritos de “time sem vergonha” e “ôôô queremos jogador”.

O gol da vitória, marcado no fim por Tiquinho Soares, saiu depois de um pênalti marcado com ajuda do VAR e que resultou na expulsão do zagueiro Léo.

Como foi São Paulo x Botafogo

Em um geral, o jogo não foi bom, principalmente pelo estado do gramado que sofria com a intensa chuva. O primeiro chute em direção ao gol só foi efetuado no segundo tempo.

O tricolor manteve a posse de bola durante boa parte do jogo. Além disso criou as melhores oportunidades. O Tricolor dominou as ações e cercou a área do Glorioso, mas pecou demais no último passe e sofreu para criar chances de gol — problema crônico da equipe na temporada. Já o Glorioso mal chegou ao ataque e não ofereceu muito perigo.

Em resumo, o primeiro tempo ficou marcado pelas fortes chuvas que castigaram o gramado do Morumbi, além de muitas bolas aéreas e fortes disputas no meio de campo, mas pouco futebol.

No segundo tempo, o gramado melhorou e as equipes puderam jogar um futebol mais sofisticado. O Glorioso chegou com perigo aos 2 minutos em cabeçada de Tiquinho Soares. O Tricolor descontou aos 10, com Pablo Maia em chute de fora da área que Gatito mandou para escanteio. Os donos da casa voltaram a assustar com Patrick, que quase marcou de carrinho na pequena área.

No final da partida, quando tudo apontava para um 0 a 0, Tchê Tchê foi puxado na área por Léo. Pênalti para o Botafogo e expulsão do zagueiro são paulino, após consulta no Var. Na cobrança, Tiquinho Soares bateu com categoria para dar a vitória ao Botafogo — a segunda por 1 a 0 sobre o São Paulo no campeonato.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.