Homem morre soterrado durante perfuração de poço em fazenda de Santa Rita do Pardo

Homem identificado como Willian Guilherme da Silva, 30 anos, morreu soterrado durante perfuração de um poço artesiano, na manhã desse domingo (24), na Fazenda Tamanduá, na Estrada Julião Maia, em Santa Rita do Pardo. O corpo só foi achado nesta segunda-feira (25).

Conforme o Cenário MS, a vítima trabalhava na companhia de um colega, identificado apenas como Ederson. Apesar da dinâmica do acidente está sendo apurada, consta que um grande volume de terra caiu e enterrou Willian a uma profundidade de três metros.

Ainda segundo o site, Ederson foi resgatado com vida e deve depor à Polícia Civil. Desde que o acidente foi noticiado, equipes do Corpo de Bombeiros passaram a fazer buscas pelo corpo, mas a procura se encerrou na noite deste domingo e foi retomada nesta segunda-feira.

Foi dito que foram cerca de 30 horas até o cadáver de Silva ser achado. A Perícia Técnica de Bataguassu foi acionada para colher evidências do acidente e o caso registrado como morte a esclarecer.

