Feto é encontrado em tubulação de vaso sanitário em restaurante na BR-163, em Campo Grande

Feto de aproximadamente 30 centímentros foi encontrado na tubulação de um vaso sanitário, na manhã desta segunda-feira (25), em um restaurante localizado na BR-163, em Campo Grande.

O caso foi descoberto após o objeto entupir e, quando o funcionário retirou para desobstruir a passagem, notou que havia um feto já formado no local, inclusive com braços e pernas. O local foi isolado e a Polícia Civil e Perícia acionadas.

Até o momento, não há informações de quem possa ter realizado o aborto no local, uma vez que o banheiro é público e passam muitas pessoas diariamente no banheiro. O caso será investigado pela 4ª delegacia de Polícia Civil e foi registrado como morte a esclarecer.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram