Homem morre carbonizado após incêndio atingir residência

Erni Jorge Winter, de 58 anos, morreu carbonizado na madrugada desta sexta-feira (5) após um incêndio atingir o imóvel em que se encontrava na cidade de Naviraí, distante 359 km de Campo Grande. O incidente ocorreu na região do Porto Caiuá, especificamente no barracão do Neno.

De acordo com informações do site Tá na Mídia Naviraí, o fogo chamou a atenção dos vizinhos, que prontamente acionaram a Polícia Militar, responsável por comunicar o Corpo de Bombeiros.

As circunstâncias que levaram ao incêndio ainda não foram esclarecidas. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, porém, ao realizar buscas no imóvel, encontraram o corpo carbonizado de Erni. Diante dos fatos, equipes da Polícia Civil e da perícia compareceram ao local para conduzir os procedimentos necessários. O motivo do incêndio permanece sob investigação.