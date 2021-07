Homem é preso por estuprar adolescente de 12 anos – Um homem de 56 anos foi preso por estuprar um adolescente de 12 anos no município de Ivinhema, a 291 quilômetros de Campo Grande. O acusado convidou o garoto com deficiência intelectual para dar uma volta de carro.

Após percorrer a cidade com o menino dentro do veículo, o homem parou o carro em um local afastado estuprou a vítima que foi ameaçada. Após o crime, o menino procurou a mãe e contou sobre o ocorrido.

A mulher procurou a polícia e o mandado de prisão preventiva foi expedido. Existia a suspeita de fuga do acusado para o Paraguai, mas os policiais acabaram detendo o homem. Com ele foi apreendida uma arma de fogo.

A Prefeitura de Campo Grande reduziu para meia-noite às 5h o horário do toque de recolher no decreto publicado na edição desta sexta-feira (30), do Diário Oficial (Diogrande). Portanto, as novas regras entram em vigor a partir de domingo (1).

Também nesta sexta, o Comitê Gestor do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia) divulgou as regras para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais do Estado, diante do atual cenário de pandemia e conforme avanço da vacinação da população. Em caso de descumprimento das medidas sanitárias, o decreto prevê sanções imediatas. Confira os detalhes.

Lembrando que o decreto do toque de recolher não se aplica a postos de combustíveis, farmácias e serviços de saúde, que podem funcionar em horário estabelecido em alvará, além de serviços de entrega, coleta de lixo e ações de enfrentamento a covid-19.

Veja mais notícias no Jornal Impresso.

Com informações de IVI NOTÍCIAS.