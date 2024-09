Homem é preso após ser flagrado estuprando a enteada de 7 anos em Sidrolândia

Homem que não teve a identidade divulgada foi preso, nessa quarta-feira (4), em Sidrolândia, distante 60 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado estuprando a enteada de 7 anos.

Conforme informações, a descoberta do caso aconteceu na noite de terça-feira (3), quando a mãe da vítima e esposa do autor, com quem é casada há cinco anos, foi até a casa do irmão para consertar um celular, deixando a menina e outros quatro filhos sob o cuidado do homem.

Enquanto a mulher estava fora, o investigado passou a mandar mensagens constantes a ela, perguntando se a mulher demoraria para chegar em casa. Em um dos textos, o suspeito pediu para que ela levasse um cachorro quente para ele.

Desconfiada, a mulher decidiu ir direto para casa, sem avisar, e chegou à residência sem fazer barulho, flagrando o marido deitado na cama ao lado da criança, esfregando as partes íntimas dele na menina e perguntando se estava doendo.

A mãe da pequena passou a gritar por socorro, pedindo que vizinhos chamassem a polícia. Nesse momento, o homem fugiu em uma moto sem capacete e não foi mais visto. A criança foi levada para o hospital, onde passou por exames e coleta de provas para comprovar o abuso.

Na manhã de quarta-feira, equipe da Força Tática fazia rondas na região do Capão Bonito e encontraram a motocicleta usada na fuga do homem perto de um contêiner. O dono da fazenda contou que suspeito chegou no local por volta das 5h e estava dormindo no local usado como dormitório. Ele há havia prestado serviços na propriedade como operador de empilhadeira.

Os policiais, então, o abordaram e deram voz de prisão. Ele negou o crime e afirmou que fugiu após ser agredido com uma garrafa pela mulher, no entanto, não tinha nenhum ferimento. Em seguida, os militares encaminharam o homem para a Delegacia de Polícia Civil da cidade e o caso é investigado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram