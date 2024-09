Campo Grande lidera abertura de novas empresas com medidas de desburocratização da gestão Adriane Lopes

A Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) divulgou dados que destacam Campo Grande como líder estadual na constituição de novas empresas. Somente em 2024, foram estabelecidas 4.344 novas firmas na Capital, com o setor de serviços se destacando.

Desde abril de 2022, quando a prefeita Adriane Lopes (PP), candidata à reeleição pela coligação “Sem Medo de Fazer o Certo”, assumiu a gestão, até julho de 2024, foram criados 20.671 novos CNPJs de empresas com fins lucrativos, evidenciando o crescimento do empreendedorismo na cidade.

A desburocratização promovida pela gestão de Adriane Lopes é um dos principais fatores para esses resultados. Segundo o Mapa de Empresas, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o tempo médio para abrir uma empresa em Campo Grande caiu para apenas 6 horas, comparado a 1 dia e 20 horas anteriormente. Essa redução significativa coloca a cidade entre as mais rápidas do país para o registro de novos negócios.

Em declaração, a prefeita Adriane Lopes destacou o compromisso de sua gestão em criar um ambiente favorável ao empreendedorismo e à inovação.

“Nossa gestão se orgulha de facilitar a vida do empresário campo-grandense, que hoje pode abrir sua empresa em poucas horas graças à desburocratização que implementamos. Além disso, estamos investindo fortemente no empreendedorismo através do Parque Tecnológico de Campo Grande, que oferece capacitação gratuita, consultorias especializadas e incentivos a startups e pequenas empresas. Nosso objetivo é transformar Campo Grande em um hub de inovação e negócios, fortalecendo a economia local e criando novas oportunidades para a população.”

Em todo o Mato Grosso do Sul, foram registradas 7.706 novas empresas em 2024, um crescimento de 9,16% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram contabilizadas 7.059 aberturas. Campo Grande se destaca, sendo responsável por mais de 41% das novas empresas no estado, que totaliza 131.441 empresas registradas, entre as 320.047 constituídas nos últimos dois anos.

Além da desburocratização, Campo Grande se diferencia por oferecer políticas públicas e programas voltados à melhoria da infraestrutura nos polos empresariais, como acesso, pavimentação, drenagem e construção de escolas.

Um exemplo disso é a entrega da Emei Inápolis, após 18 anos de obra abandonada. Agora, as famílias que trabalham no núcleo industrial têm um local adequado para a educação infantil de seus filhos. A combinação de eficiência administrativa e incentivos ao empreendedorismo fortalece a economia da cidade, garantindo um futuro promissor e sustentável.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram