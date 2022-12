Veículo capota após colisão em cruzamento na região central

Uma colisão entre dois veículos foi registrado na manhã de hoje (11), na região central de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Apesar do susto, não houve feridos.

De acordo com o site Dourados News, o acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Weimar Gonçalves Torres com a Albino Torraca. Com o impacto da colisão, um dos veículos envolvidos capotou, parando na calçada.

Segundo apurado pelo site, não há informações sobre a circunstâncias do acidente, mas a polícia afirma que não houve feridos.

