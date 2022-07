Homem é preso após espancar e tentar matar cachorro no interior do Estado

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante após espancar seu cachorro e tentar matá-lo no centro da cidade de Aquidauana – distante 140 km de Campo Grande, na última sexta-feira (29).

De acordo com a PMA (Polícia Militar Ambiental), um morador da cidade reconheceu o Comandante da PMA, que estava a paisana e retornava da igreja, e pediu ajuda para que fosse evitada a morte do animal. O autor das agressões não atendeu a solicitação do policial para que cessasse as agressões contra o animal de estimação. Em seguida o homem foi agressivo também com o Comandante da unidade ambiental no município.

O Comandante identificou-se como policial, deu voz de prisão ao agressor e ordenou que ele parasse de agredir o cachorro. A viatura foi acionada e o homem xingou o Comandante enquanto se deslocava até a viatura.

Em seguida o animal foi apreendido e o autor encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Aquidauana e foi autuado em flagrante por crime ambiental de maus tratos a animais. Ele responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de 2 a 5 anos de reclusão. Foi efetuado também um auto de infração administrativo e multou o acusado em R$ 2.000.

