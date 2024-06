Homem com histórico criminal é assassinado com tiros e pauladas em Chapadão do Sul

Na noite de terça-feira (25), um homem identificado como Max Douglas Queiroz, de 33 anos, foi assassinado a tiros e pauladas em Chapadão do Sul, cidade localizada a 331 quilômetros de Campo Grande. O homicídio aconteceu por volta das 21h20, no Bairro Esplanada III, no município que faz divisa com o Estado de Goiás.

De acordo com informações preliminares, Max Douglas foi baleado na cabeça e espancado por três homens encapuzados. Testemunhas relataram à polícia que ouviram disparos e, em seguida, viram os agressores desferindo pauladas contra a vítima. Após o ataque, os três homens fugiram por caminhos distintos.

Conforme reportagem publicada pelo jornal O Correio News, o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado para comparecer na Rua Pássaro Preto esquina com a Rua Calafate, onde um homem teria sido agredido. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a vítima caída ao lado de uma bicicleta, com diversos furos e cortes na cabeça e pescoço.

Uma espingarda que pode ter sido usada no assassinato, foi encontrada, cerca de 90 metros do local do crime, conforme informou a Polícia Militar. A arma será periciada. Ainda conforme a reportagem de O Correio News, os peritos e a Polícia Militar (PM) foram imediatamente acionados para a cena do crime.

As autoridades agora trabalham para identificar a vítima e investigar os possíveis autores e a motivação do assassinato. O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul.

Max Douglas Queiroz possuía diversas passagens pela polícia, incluindo tráfico de drogas, violência doméstica, desobediência e crimes de trânsito. O histórico criminal da vítima está registrado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: