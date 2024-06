Suspeito de assaltos na saída de banco é morto ao reagir abordagem

Sérgio Alves dos Santos, 51, morreu na manhã desta terça-feira (25), durante troca de tiros com agentes da Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos). O homem é suspeito de roubos e furtos na região onde morava no Bairro Alves Pereira, região do Universitário, em Campo Grande.

Segundo primeiras informações, Sérgio era investigado por cometer diversos roubos contra clientes que sacavam benefícios na Caixa Econômica Federal, que fica em frente ao Terminal Rodoviário de Campo Grande, na Avenida Gury Marques.

O caso ocorreu em uma casa na Rua Paiaguás. Sergio foi morto com dois tiros no peito. Equipes da Polícia Civil e peritos realizaram os trabalhos necessários no local.

