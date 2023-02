Hipermercados iniciam vendas de ovos a dois meses da Páscoa

Valores variam de R$ 28 a R$ 81 em dois estabelecimentos

Faltando 2 meses da data mais doce do ano, a Páscoa, o comércio de chocolates já começa a se movimentar em Campo Grande. Entre os grandes hipermercados, a organização para a venda dos ovos vai ganhando força nos meses que antecedem as comemorações que ocorrem no dia 9 de abril neste ano.

No Sam’s Club, localizado na Avenida Mato Grosso, já é possível reparar os papéis brilhantes dos ovos, que chamam atenção de quem passa. Entre chocolates e ovos, o local vai ganhando a cara da Páscoa que também conta com a venda de ursinhos e brinquedos que remetem à época.

No Shopping Campo Grande, o Carrefour também saiu na frente e iniciou nesta semana a montagem de um corredor extenso, que já conta com os mais variados tipos de chocolates. “O pessoal ainda está meio tímido, mas, já tem gente levando ovo de Páscoa para casa”, revelou uma colaboradora do local que preferiu não se identificar.

No Fort Atacadista e no Comper, a compra dos produtos já foi finalizada, contudo ainda não se encontra no estoque. “Os ovos estão programados para serem entregues nas unidades logo após o período de carnaval”, disse a nota.

O comportamento do consumidor vem sendo modificado com o passar dos anos e o advento da internet é um dos fatores que contribuíram para alguns, como é o caso do ato de comprar. No setor do chocolate, potências como Nestlé e Garoto já abriram a venda de seus produtos voltados para a campanha de Páscoa 2023.

Para os ansiosos, já é possível adiantar em alguns meses os sabores da Páscoa, já que as maiores redes de varejo e supermercados do país ainda não disponibilizaram a venda dos produtos.

Na página Empório Nestlé, ovos dos mais variados preços, sabores e tamanhos podem ser adquiridos. O ovo KitKat, de 332 gramas, é vendido por R$ 53,99; o Alpino, de 337 gramas, está por R$ 53,99; ao passo que o chocolate branco Galak da Nestlé está a R$ 42,99.

A Garoto também oferece as opções: Talento e Serenata de Amor. O Talento Castanhas do Pará, de 350 g, custa R$ 53,99; o Serenata, de 196 g, é vendido por R$ 42,99.

Preços

O Sam’s Club, com o diferencial da venda de produtos importados, disponibiliza modelos diferentes com preços variados. O ovo Dark Members Mark, de 230 gramas, sai por R$ 28,98, o ovo de Páscoa Di Costa, 400 gramas, está por R$ 49,98; o ovo de chocolate Members Milk, de 230 gramas, custa R$ 29,98 e ainda há ovinhos Member Mark, de 1 kg, por R$ 89,90.

No Carrefour, as marcas mais populares marcam presença, como é o caso do Ouro Branco de 359 gramas (R$ 66,59); Sonho de Valsa 375 g (R$ 64,39); Diamante Negro 300 g (R$ 62,19) e também os de personagens, queridinhos da criançada. Ovo da Barbie Sereia, 166 g, está por R$ 82,19; ovo Hot Wheels Monster Trucks, de 166 g, a R$ 81,08.

Ano passado

No ano passado, a data movimentou o setor econômico em Mato Grosso do Sul. Uma pesquisa divulgada pelo IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio de Mato Grosso do Sul) indicou um total de R$ 218 milhões injetados no comércio.

Deste total, R$ 101,14 milhões foram destinados à compra de presentes e R$ 117,51 milhões em comemorações.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.