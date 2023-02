Semáforo na Avenida Ricardo Brandão causa transtornos aos motoristas

Um semáforo que foi implantado na Rua Dona Levinda Ferreira esquina com a Avenida Ricardo Brandão, no centro da Capital, tem dado dores de cabeça aos motoristas que transitam pelo local, principalmente em horários de pico. Isso porque o semáforo, que é de três tempos, foi instalado para atender ao fluxo de clientes da região que aumentou após a inauguração de um supermercado e, desde então, está causando grandes engarrafamentos no trecho entre as ruas 7 de Setembro e a Joaquim Murtinho.

O jornal O Estado, conversou com a farmacêutica Merigllyn Gonçalves, que trabalha próximo do local há dois meses e disse que presencia diariamente não só a questão dos engarrafamentos, como diversas infrações de trânsito praticadas por motoristas que estão cansados de esperar e infringem as leis para conseguir dar aquele “jeitinho”, o que tem causado até mesmo pequenos acidentes no local.

“Nós estamos aqui há dois meses com a farmácia e nesse tempo é sempre assim, geralmente no horário do almoço e no fim da tarde, isso aqui fica um caos, muita gente esperando e às vezes fecha também o sinal da Joaquim Murtinho, aí fica um alvoroço. Os acidentes agora deram uma acalmada, mas sempre tinha uma ou outra colisão. É importante dar atenção a esse ponto, porque é realmente complicado”, disse Merigllyn.

Para o jornal O Estado, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) confirmou que encaminhará uma equipe ao local para averiguar a situação. Contudo, informou que para implementação de toda e qualquer sinalização é realizado um estudo por equipes especializadas e, havendo viabilidade técnica, é implementada a melhor sinalização para o local.

Por Camila Farias – Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.