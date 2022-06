Há anos esperando, famílias recebem 160 títulos de loteamento em Nova Alvorada do Sul

O Presidente Nacional do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), Geraldo Melo Filho, junto com o Prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari (PP), realizaram na tarde desta sexta-feira (24), a entrega de 160 títulos de loteamento para os assentamentos PAM, Volta Redonda, Sucesso, Santa Luzia e Runildo da Silva.

Segundo o prefeito, a entrega é histórica. “Há mais de 23 anos o pessoal aguarda por estes títulos. Esse é um trabalho em conjunto desde o presidente Bolsonaro, com a ex-ministra Tereza Cristina, junto com o Governo Estadual e a Prefeitura de Nova Alvorada.”

“O objetivo é entregar mais de 1000 títulos dentro do mandato [que vai até 2024]. Hoje estamos entregando 160 títulos e 130 já foram entregues em Nova Alvorada do Sul”, informou Paleari.

“É um sonho para toda a população. Isso vai dar dignidade, liberdade e condições de trabalho. É o que nós sempre queríamos, ter um forma das pessoas produzirem e receberem e terem uma vida independente. Hoje, isso se concretiza com a entrega dos títulos definitivos para toda essa comunidade”, comemora o prefeito.

Durante o evento de entrega, o Presidente do Incra pontuou que a entrega significa que o Estado está “correndo atrás para pagar uma dívida de décadas. Tem situações aqui com de mais de 30 anos na espera pelo que é da população por direito.”

“O governo está resgatando o direito da população e deixando as pessoas tranquilas para produzirem e terem a segurança de que o bem e o patrimônio é dela. Esse é o papel do Incra, que tem entre suas principais responsabilidades a regularização da reforma agrária”, completa Geraldo.

O casal de moradores do assentamento Maria Luzia há 16 anos, Maria Ivandete de Brito Ribeiro, 63, e José Luis Ribeiro, 64, agradeceram o direito resgatado. “Um sonho nosso foi realizado hoje, ficamos 6 anos na beira da estrada até que eu entrei numa fazenda, mas o dono dividiu o lote. Muitos companheiros Deus já levou, mas resistimos e estamos lá com o pé na lama. Plantamos muita coisa, pequi de conserva, hortaliças para a merenda escolar e mexemos também com leite.”

“Agora é pedir a Deus para fazer uma programação de realizar esse sonho e vamos fazer um projeto bom com a assistência técnica para sabermos o que podemos produzir cada vez melhor. Porque nós não fazemos nada porque nos falta recursos. Estávamos esperando há muito tempo por muito isso”, Agradeceu os novalvoradenses.

Cerca de 600 a 800 pessoas participaram do evento realizado na Escola Municipal Rosalvo da Rocha Rodrigues (Agrovila Pana). Entre eles, representantes da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural ), além de representantes da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) e da Câmara Municipal.

Com informações do repórter Willian Leite