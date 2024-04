Confronto durante operação Divisa Segura deixa um morto

Durante a manhã desta sexta-feira (05), a Polícia Civil deflagrou a Operação Divisa Segura, que visa combater a guerra entre facções criminosas na cidade de Sonora. A operação buscava cumprir 12 mandados de busca e apreensão. Um membro de uma das facções acabou morto no confronto.

O homem identificado como David Soares Andrade, de 23 anos, conhecido como ‘Coala’, morreu após reagir atirando contra os policiais durante a operação. Ele possuía uma ficha criminal por tentativa de roubo, tráfico, roubo e homicídio. Dois membros faccionados foram presos.

Os agentes policiais cumpriram mandados em vários bairros da cidade. Ainda não há informações sobre apreensões de drogas ou armas.

O Estopim

A troca de facção de José Augusto Pereira da Silva, de 28 anos, conhecido como ‘Da Leste’, morto em confronto com a polícia, foi o estopim para a guerra entre organizações criminosas que acontece desde o início de 2024 em Sonora.

‘Da Leste’ seria um dos ‘pivôs’ do conflito, pois, conforme boletim de ocorrência, ele teria saído de uma facção e integrado a outra.

‘Da Leste’ foi morto no dia 28, durante confronto com policiais após atirar contra eles. Ele era responsável pelo tráfico de drogas no Centro de Sonora e possuía passagens por tráfico. Desde o dia 26, equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) estão na cidade.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais