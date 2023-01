Gratuidade atrai mulheres para exame de mama em carreta do Hospital do Amor

Com atendimentos gratuitos desde segunda-feira (23), a carreta do Hospital do Amor já realizou cerca de 60 exames de mamografia no bairro Tiradentes, em Campo Grande. A carreta ficará estacionada no pátio da USF Tiradentes até sexta-feira (27). Na próxima semana, o atendimento intinerante se deslocará para a Vila Nasser, na capital.

O objetivo do projeto é viabilizar o acesso a exames e prevenir o câncer de mama em mulheres que se enquadram na faixa etária entre 49 e 69, conforme preconiza o Ministério da Saúde. Já o exame preventivo é recomendado a mulheres entre 24 e 65 anos.

De acordo com a superintendente da rede de atenção à saúde, Ana Paula Resende,o projeto pretende atender um grande número de mulheres na capital. “A oferta destes exames através da demanda espontânea tem o objetivo de atender o maior número possível de mulheres que necessitam realizar a mamografia de rastreio e o exame citopatológico, identificando, assim, qualquer anomalia ainda na fase inicial”.

Pacientes

Uma das mulheres que recebeu atendimento foi Elismar da Costa, de 42 anos, que compareceu ao local após junto ao esposo. Segundo ela, foi o marido que viu o local e recomendou que fizesse o exame. “Meu esposo que viu e perguntou se eu não queria vir. Aí ele me trouxe e agora estou aqui aproveitando essa oportunidade”.

Elismar também explicou que regularmente faz os exames, desde que completou 40 anos de idade. “Essa é a segunda vez que faço o exame. A primeira vez foi quando eu fiz 40 anos, lá na minha cidade natal, que é Porto Velho, em Rondônia. Inclusive, também foi em uma carreta. Então temos que aproveitar essas ações, porque é difícil ficar marcando médico”.

No caso de Maísa Soares, de 50 anos, a mamografia é parte de uma série de exames que ela iniciou no começo do ano. “Há cinco anos atrás eu fiz o exame em outro lugar. Essa é a segunda vez que eu faço. Eu sou meio desligada, mas vim fazer o exame porque estava na hora. Então fui ao médico e iniciei um check-up geral”.

Já Basília Ramirez, de 61 anos, é uma das pacientes frequentes do Hospital do Amor. A paraguaia, que vive há anos em Campo Grande, relata que é a terceira vez que recebe o atendimento. “Eu sempre tenho feito esse exame. É a segunda vez que faço aqui na carreta, mas já fiz um exame de mamografia lá no Hospital do Amor. A primeira vez que eu fiz tinha 40 anos. Desde então, sempre faço, como prevenção mesmo”, relata.

A gratuidade também é um atrativo para as pacientes. De acordo com Basília, é um dos pontos que ela sempre ressalta quando recomenda a carreta do Hospital do Amor. “Eu sempre falo para minha vizinha fazer. Porque tem gente que não se preocupa com a própria saúde e nem com a dos parentes. Então sempre recomendo, porque é gratuito e tem que aproveitar”.

Atendimento

Os atendimentos na carreta do hospital do Amor são realizados das 7h30 às 16h30, por ordem de chegada e sem intervalo no horário do almoço.

Para ser atendida, é necessário comparecer com documentos pessoais, como RG e CPF, cartão SUS e comprovante de residência. O atendimento demora em média 15 minutos, que inclui uma entrevista sobre histórico de saúde e, por fim, o exame feito com o mamógrafo.

Quem não está na idade preconizada para a realização do exame, mas possui histórico familiar de câncer de mama, deverá passar por consulta médica para que seja avaliada a necessidade da realização de mamografia.

Câncer de mama

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos.

Há vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente. A maioria dos casos, quando tratados adequadamente e em tempo oportuno, apresentam bom prognóstico.

O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença.

Sintomas suspeitos de câncer de mama:

Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual.

Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade.

Saída de secreção sanguinolenta unilateral.

Presença de nódulos nas axilar. Aumento progressivo do tamanho da mama, pele com aspecto de casca de laranja.

Mudança no formato do mamilo.

Serviço:

Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30 na rua Coronel Ulisses de Lima, lateral da USF Tiradentes.

Diferente da mamografia, realizada na rede complementar, o exame preventivo é feito nas próprias unidades básicas. Para agendar o exame basta acessar o link http://agendeseupreventivo.campogrande.ms.gov.br/, preencher o cadastro e buscar a data, horário e local desejado para fazer a coleta.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: