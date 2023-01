Tamanduá é capturado no centro da cidade

Um tamanduá foi capturado pela Polícia Militar Ambiental, na noite de ontem (23), no centro da cidade de Batayporã, a 311 km de Campo Grande. O animal estava próximo a uma escola e foi solto em seu habitat natural.

Um morador da cidade, de 44 anos, telefonou para a PMA, informando que o animal estava na rua, nas proximidades da escola José Adelino Rocha e ele estava preocupado com riscos de o animal ser atropelado, ou atacado por cães.

A PMA foi ao local e realizou a captura do tamanduá com uso de um cambão e o colocou em uma caixa de contenção. O animal adulto, que não apresentava nenhum ferimento foi solto em seu habitat natural, a 15 km de distância da cidade.

Com informações da Polícia Militar Ambiental.

