Governo investe R$ 15 milhões para reformar e equipar escolas reinauguradas em Dourados

Uma das mais tradicionais e importantes instituições de ensino de Dourados, a Escola Estadual Castro Alves está de cara nova. Fundada em 1966 e localizada na área central da cidade, a escola foi contemplada com a reforma geral do prédio e um aporte financeiro de R$ 5,7 milhões. A unidade escolar possui 630 estudantes matriculados no Ensino Fundamental (6º ao 9º ano).

Ainda foram aplicados outros R$ 1,15 milhão para a aquisição de mobiliário e equipamentos, totalizando investimentos de R$ 6,9 milhões de recursos oriundos do Governo Estadual.

A entrega da reforma contou com a presença do governador Eduardo Riedel, do prefeito de Dourados, Alan Guedes, do secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, da diretora da escola, Márcia Regina Wider, parlamentares e demais autoridades. Os alunos da Castro Alves ficaram eufóricos com a entrada do governador no ginásio esportivo.

“Que alegria estar com vocês hoje na inauguração dessa escola maravilhosa. Quando vocês estudam, quando vocês têm oportunidade de ter professores que vão passar conhecimento, vocês vivem cidadania”, disse Riedel.

Na reforma, a unidade escolar foi adequada às normas vigentes de acessibilidade, proteção contra incêndio e pânico, descargas atmosféricas e vigilância sanitária. Também houve a substituição de cobertura, revestimentos de pisos, esquadrias, pintura geral interna e externa, reforma geral dos banheiros e cozinha, adequação de calçadas, serviços hidrossanitários e reforma da quadra esportiva.

O secretário de Educação, Hélio Daher, destacou o trabalho e a dedicação de professores que foram, juntos com a comunidade escolar, resilientes durante todo o período de reforma da escola. “Eu quero agradecer os professores, servidores administrativos, estudantes e suas famílias pela paciência de não estarem num espaço adequado, mas que depois entregamos esta estrutura que estamos venda aqui”, ressaltou.

“Tudo isso só faz sentido porque a gente tem vocês aqui. A rede pública de ensino de Dourados recebe 51 mil estudantes todos os dias. Esse é um compromisso que todo o homem público deve ter”, relatou o prefeito de Dourados, Alan Guedes.