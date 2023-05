Segunda deve começar com metade dos motoristas de aplicativo em greve, na Capital

[Texto: Tamires Santana, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

Está marcada para acontecer nesta segunda-feira (15), uma paralisação nacional dos motoristas de aplicativo e, de acordo com o presidente da Applic-MS (Associação de Parceiros de Aplicativos de Transporte de Passageiros e Motorista Autônomo de Mato Grosso do Sul), Paulo Pinheiro, em Campo Grande, dos 7 mil profissionais da Capital, pelo menos metade, ou seja, 3,5 mil motoristas, devem parar. Com isso, os usuários dos aplicativos precisarão ficar atentos para não ficarem na mão.

O movimento grevista visa reivindicar alguns pedidos da categoria, entre eles o valor repassado pelas plataformas aos motoristas, o alto valor cobrado pelas locadoras de automóveis e a instalação de mais pontos de embarque

e desembarque em Campo Grande, por parte da Agetran – (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), para evitar multas aos motoristas.

“A recomendação é que os motoristas paralisem nos horários de maior movimento, para que as plataformas sintam o impacto da manifestação. Isso porque, não tem como trabalhar pagando despesas como IPVA, gasolina e manutenção de carro, sendo que os descontos disponibilizados pela plataforma podem chegar a 37%, valor que não é reajustado desde 2016, diferente dos custos de manutenção do carro, que cresceram, no mesmo período”, explicou.

A paralisação está sendo convocada pela Fembrapp (Federação dos Motoristas de Aplicativos do Brasil) e pela Amasp (Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo). A expectativa de adesão é de 70% da classe, em todo o país. Nacionalmente, existem mais de 2 milhões de motoristas ativos.