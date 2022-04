Governo investe quase R$ 15 milhões para infraestrutura urbana e saneamento em Três Lagoas

Para melhorar a infraestrutura urbana de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul investe R$ 14,8 milhões na restauração do pavimento de diversos bairros da cidade, assim como na ampliação da rede de ligação de esgoto. As obras foram publicadas hoje (11), no Diário Oficial do Estado.

O Governo do Estado, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), assinou contrato para realização das obras no município. O próximo passo é dar ordem de serviço e assim começar os trabalhos no local. A empresa vencedora da licitação tem um prazo de 360 dias para concluir as atividades.

Um dos principais polos industriais do Estado, Três Lagoas já recebeu obras em diferentes setores. “Por conta dessa grande habilidade e parceria política, conseguimos grandes avanços para Três Lagoas. Gestão pública é feita de parceiras e de bom relacionamento, além da questão partidária. Quem ganha é a população com obras e investimentos importantes para cidade”, destacou o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro.