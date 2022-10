Governo entrega propriedades e R$ 42 milhões para região das Moreninhas

O Governo de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Campo Grande entregaram, na tarde desta quarta-feira (26), os tão esperados títulos de propriedades do Programa de Regularização Fundiária para 209 famílias do Bairro Moreninhas, região carente da Capital.

Além disso, houve a assinatura e a entrega de máquinas para dar início as obras em pistas que dão acesso a região das Moreninhas, principalmente nas avenidas Alto da Serra e Cafezais. Ação onde foi destinada um investimento total de R$ 42 milhões.

Além do asfalto, estão previstas melhorias no sistema de drenagem e restauração pluvial. Além da revitalização no trecho entre a rotatória da Avenida Delegado Alfredo Hardman e a Avenida Gury Marques, será implantada ciclovia e a rua deve ser duplicada.

“O que estamos assinando aqui é a ordem de início, então imediatamente as máquinas que entregamos estarão trabalhando nos próximos dias”, adiantou o Governador Reinaldo Azambuja. Para ele, construir parcerias com as prefeituras de MS resolvem os problemas e abrevia tempo.

“Estamos fazendo parcerias em obras urbanas importantes, como esse novo acesso para as Moreninhas. Com a obra avaliada em mais de R$ 42 milhões, a duplicação da Avenida dos Cafezais foi pensada para resolver o fluxo intenso de veículos.”

“Essa parceria do Governo com a Prefeitura da Capital é duradoura. Nós estamos resolvendo também a ponte do Parque do Lageado, que nós já temos ordem de início, mais uma obra urbana importante desta integração”, cita Reinaldo.

“Agora nós estamos fazendo mais um aporte financeiro em conjunto Prefeitura e o Governo de MS, com a finalidade de diminuir o déficit do Hospital da Santa Casa de Campo Grande. “Todas as Santa Casa do Brasil estão passando por dificuldades devido o congelamento da tabela do SUS (Sistema Único de Saúde). Além disso, temos uma grande parceria também nas obras que envolvem recursos federais”, diz Azambuja.

O Governador aproveitou a oportunidade para promover a realização de obras na Avenida Duque de Caxias e na Avenida Mascarenhas de Moraes, duas avenidas importantes que vai ter recurso da Prefeitura e do Governo do Estado.

A prefeita da Capital Adriane Lopes comemorou a parceria com o Governador Reinaldo Azambuja para a realização de feitos na Capital. “firmamos uma parceria e hoje o governador está entregando para Campo Grande o resultado dessa parceria.”

“Mais de 200 famílias aqui das moreninhas que aguardavam há 25 anos a regularização fundiária das suas casas. E é um momento muito positivo para a nossa capital. Nós temos projetos de regularização para outras regiões da nossa cidade. Isso tem acontecido numa velocidade muito positiva. ”

“As entregas de títulos são importantes em regiões da nossa cidade que precisam de transformação, devido a população ter aumentado nessas regiões”, avalia e conclui a Prefeita da Capital. Acesse também: Campanha de Riedel pede cassação de deputados Catan e Contar