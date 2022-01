Governo do Estado vai bancar mais de R$700 mil em arenas poliesportivas em Mato Grosso do Sul. Ao todo, serão 117 instalações divididas aos 79 municípios.

O investimento faz parte do pacote de R$ 120 milhões de investimentos do programa “MS+Esporte”, lançado no ano passado pelo governador Reinaldo Azambuja.

A primeira a receber as obras será a cidade de Bonito, já que saiu à frente dos demais municípios quando entregou a estrutura de concreto, construída ao lado do ginásio de esportes municipal.

A expectativa é que o polo seja entrege na primeira semana de fevereiro. Ao passo que as prefeituras entregarem as bases, á Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), iniciará as montagens.

Estrutura moderna

Desta vez, as arenas esportivas projetadas pela Fundesporte são divididas em dois módulos, com grama sintética nos moldes do Allianz Parque (São Paulo) e da Arena da Baixada (Curitiba).

O primeiro deles com estrutura para futebol soçaite e basquete 3×3, e o segundo, com disposição para o soçaite, ao custo de R$ 404,8 mil e R$ 343,8 mil cada, incluindo arquibancadas e iluminação de led.