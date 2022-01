No Caldeirão, Mion usa roupa que zoa Naiara Azevedo do BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O apresentador Marcos Mion usou uma camiseta inusitada durante o Caldeirão deste sábado (29). Nela, aparecia uma imagem de Naiara Azevedo, 32, comendo de boca aberta no BBB 22 e estava escrito “Rodízio” acompanhado do valor: “R$ 50”.

Ele apareceu com a roupa enquanto apresentava o quadro “Isso a Globo Mostra”. Na edição deste sábado, Mion comentava trechos do reality, e retratou na camiseta um dos trechos que virou meme. Diversos internautas se divertiram com a iniciativa do apresentador e comentaram sobre a iniciativa.

“Alô, Marcos Mion, onde podemos comprar essa camisa? Hahaha #bbb22 #caldeirão”, escreveu um dos internautas. “Se a Globo vender essa camisa do Mion eu compro. #caldeirao”, registrou outra.

Em outro momento do Caldeirão, durante a apresentação do quadro “Mamãe, Tô Na Globo”, ele usou uma blusa que fazia uma alusão ao logo da Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos. Nela estava escrito “Naza”, com a foto da personagem Nazaré Tedesco, vilã da novela “Senhora do Destino” (TV Globo).