Governo de MS publica editais sobre processos seletivos e concursos públicos em andamento

A SAD (Secretaria de Administração e Desburocratização) publicou no DOE (Diário Oficial do Estado) desta segunda-feira (9), editais referentes aos processos seletivos simplificados, principalmente da Fundtur-MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) relacionados ao Bioparque do Pantanal.

Entre as publicações também estão editais dos Concursos Públicos de Provas e Títulos da Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho), da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul) e Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal).

No Edital n. 5/2022 referente ao Concurso Público de Provas e Títulos da Sedhast visa o provimento de cargos das carreiras de Gestão de Ações de Assistência e Cidadania e Gestão de Ações de Defesa do Consumidor do quadro de pessoal da Sedhast.

Edital n. 6/2022

No Edital está a relação dos candidatos inscritos no Concurso Público da SAD/SEDHAST. Em caso de eventuais erros cadastrais, omissões ou outras inconsistências de dados, o candidato deverá solicitar as devidas correções por meio do site IDECAN (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional), exclusivamente no período compreendido entre as 8 horas do dia 9 às 23 horas e 59 minutos do dia 10 de maio de 2022, observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul.

A Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 22 de maio de 2022, período matutino para os cargos de Nível Superior e período vespertino para os cargos de Nível Médio, sendo que os locais de realização, os horários de abertura e de fechamento dos portões, o ensalamento dos candidatos, bem como as normas e os procedimentos a serem observados, constarão do edital de convocação para a referida Fase, o qual será publicado em Diário Oficial Eletrônico do dia 17 de maio de 2022.

Processo Seletivo Simplificado SAD/FUNDTUR/BIOPARQUE/2022

O Edital n. 13/2022, traz os resultados finais do Processo Seletivo Simplificado SAD/FUNDTUR/BIOPARQUE/2022, estabelecida a partir da Média Final obtida pela somatória dos pontos obtidos na Avaliação Curricular e pontos obtidos na Entrevista Pessoal, em ordem decrescente de pontuação e em ordem crescente de classificação, conforme relação constante no Anexo Único do Edital, das etapas I, II e III do certame.

Edital n. 16/2022

Na publicação do Edital n.16, está a convocação da candidata relacionada no Anexo Único do Edital, para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação.

A candidata deverá comparecer no dia 12 de maio, das 8 horas às 11 horas, na Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), localizada na Avenida Afonso Pena, 7000, Parque das Nações Indígenas – Portal Guarani, em Campo Grande.

Informações sobre a convocação, documentos necessários, local, data e horários para a apresentação dos documentos e comprovação dos requisitos para a contratação estão disponíveis nas páginas 50 a 51 do Diário Oficial.

