Parque dos Poderes: obra de faixa de pedestres elevada requer atenção de motoristas

A partir desta segunda-feira (9), um trecho da avenida Presidente Manoel Ferraz de Campos Sales está operando em meia pista nos dois sentidos. Isso porque a equipe que trabalha na reforma do Parque dos Poderes iniciou a instalação de uma faixa de pedestres elevada em frente à creche Zé Du.

Para que os serviços sejam realizados, os condutores não poderão estacionar em frente ao Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad (CEI ZEDU), nem em frente ao Ministério Público por um período de 20 dias, período previsto para a conclusão dos serviços no local.

A agente de trânsito, Cláudia Gomes, alerta para que os condutores diminuam a velocidade dos veículos ao passar pelo local, garantindo, assim, a segurança dos pais e filhos que atravessam a avenida em direção à creche.

Nos próximos dias, quando a faixa de pedestres for instalada, uma das pistas precisará ser bloqueada por aproximadamente sete dias até que o concreto usado seque. Para isso, o transito será desviado para a pista contrária. O mesmo será feito na outra via até a conclusão do serviço.

Para reformar um dos principais pontos turísticos de Campo Grande, o Governo do Estado investe mais R$ 18,9 milhões. Essa é a primeira reforma completa do Parque dos Poderes desde a sua inauguração, em 1982.