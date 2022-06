Golpe do cheiro: Procon alerta nova forma de crime que dopa vítimas em carros de aplicativo

O Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Mato Grosso do Sul alerta para um golpe que passou a ser conhecido como “golpe do cheiro”. O crime normalmente ocorre em carros de aplicativo, consistindo na liberação de um perfume no interior do veículo que dopa a vítima e a deixa vulnerável.

Conforme o órgão, na maioria dos casos as vítimas são mulheres. Várias ocorrências já foram levadas a delegacias de polícia e, de acordo com pesquisas, o perfume inalado pelas pessoas contêm substâncias psicoativas como no caso de éter, clorofórmio ou etanol, ou mesmo as três substâncias juntas.

De acordo com o superintendente do Procon-MS Rodrigo Vaz, “é necessário que se alerte a população para se precaver e denunciar, caso seja vítima. Até o momento não se tem conhecimento de algum caso aqui no Estado. Mas, caso alguém seja prejudicado, não deixe de denunciar”.

Golpe do Home Office

Mais frequente, outra questão que tem tomado grande parte dos meios sociais se trata da oferta de emprego em "home office" em meio expediente, com salários interessantes. As pessoas tentam recrutar interessados, solicitam uma quantidade de informações pessoais, mas na realidade se trata de golpe visando apenas conseguir os dados para os utilizar indevidamente.