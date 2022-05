Planurb anuncia anéis de acesso aos bairros que evitarão congestionamentos no centro da Capital

Organizar o trânsito nas cidades é um desafio, principalmente nos médios e grandes centros urbanos, como as capitais, por isso o gerente de urbanismo da Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano), Alisson Freires se reuniu hoje (4), com a Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara de Vereadores para debater ações que visam a melhoria do trânsito em Campo Grande.

Na ocasião, Alisson Freires destacou que todas as ações da pasta são baseadas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. “Sempre que falamos de mobilidade e planejamento urbano nós temos uma chamada Bíblia que seguimos, que é o Plano Diretor, que contempla demandas de pedestres, ciclistas e condutores”, disse.

Para o gerente da Planurb uma das soluções para ampliar a mobilidade urbana seria hierarquização do sistema viário, que consiste em classificar as vias urbanas em quatro categorias, conforme o CTB (Código de Trânsito Brasileiro): vias de trânsito rápido; arteriais; coletoras e locais. Contudo, Campo Grande não possui vias de trânsito rápido.

“Em Campo Grande não têm vias de trânsito rápido, que são aquelas que não detêm interseções de nível, mas aqui todas as vias de Capital possuem interseção, apesar disso temos os eixos estruturadores como a Gury Marques e a Gunther Hans, que estão entre as vias mais importantes da cidade”, explicou.

Segundo ele, apesar de não serem vias de trânsito rápido os eixos estruturadores são essenciais para a mobilidade urbana.

Alisson Freires ressalta que mesmo tendo vias mais largas que o habitual, Campo Grande sofre problemas de congestionamento. Por isso está em andamento uma revisão do plano de sistema viário que inclui um projeto de acesso aos bairros que pode evitar o congestionamento no centro , a proposta é implementar anéis de desvio em diferentes pontos da cidade.

“Nós temos vias largas mas chega em horário de pico na região do centro mesmo com vias com 20 metros de largura, enfrentamos problemas de congestionamento. Se eu quero chegar no Nova Lima eu obrigatoriamente vou ter que passar pelo centro, por isso a revisão do plano diretor irá priorizar a circulação não apenas de forma radial, criando anéis para dar opção aos motoristas de não passarem pelo centro”.

Conforme a Planurb, a previsão é que o projeto seja implementado nos próximos anos

Com informações da repórter Beatriz Feldens.