Simulação de acidente no estacionamento do Bioparque Pantanal faz parte de ação do Maio Amarelo

Com extensa programação de ações e fiscalizações no trânsito durante o Maio Amarelo, na quarta-feira, 18 de maio, será realizado uma simulação de acidente de trânsito nos altos da Avenida Afonso Pena em Campo Grande.

Segundo a gestora de educação e segurança de trânsito pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Andrea Moringo, a ação será realizada no estacionamento do Bioparque Pantanal e vai contar com o apoio do Corpo de Bombeiros.

“Para chamar atenção dos condutores, o Detran-MS vai fazer ações de fiscalização e conscientização em todo o Estado, o Maio Amarelo é um movimento da sociedade, então estamos realizando passeio ciclístico em vários municípios de Mato Grosso do Sul, será realizada caminhada, Dia D, e aqui em Campo Grande nós vamos ter uma simulação de acidente de trânsito no dia 18 com o Corpo de Bombeiros na Avenida Afonso Pena a partir das 17h”, contou.

“Juntos salvamos vidas”

A Campanha Maio Amarelo deste ano que, mais uma vez, visa proteger a vida no trânsito por meio da conscientização. Andrea faz um alerta importante sobre aumento de registros de acidentes devido a circulação de veículos, distração, e até mesmo o uso do celular no trânsito.

“São fatores que levam o aumento significativo de acidentes e devido a todos esses fatores, através de ações entre o BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Guarda Civil Metropolitana, e o setor específico do Detran-MS, vamos atuar com fiscalizações em diversos pontos da cidade. Também faremos Operação da Lei Seca, para coibir as pessoas que conduzem veículos embriagadas, e blitzes de orientação. Tudo isso para reforçar as fiscalizações neste mês tão importante”, disse.

Com Beatriz Feldens