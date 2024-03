Motorista bate em mureta e fica preso nas ferragens

Na madrugada do último domingo (24), um homem de 52 anos ficou preso nas ferragens após colidir seu carro em uma mureta na Avenida Fernando Corrêa da Costa.

De acordo com o registro de ocorrência, ele estava dirigindo um Citroen na contramão da Rua Padre João Crippa, virou na Fernando Corrêa e acabou batendo na mureta do Hemosul. A frente do veículo ficou destruída e o muro se partiu ao meio com o impacto.

O Corpo de Bombeiros precisou utilizar equipamentos para abrir a porta e remover o condutor, que estava desacordado. Ele sofreu ferimentos graves e foi levado para a Santa Casa para receber tratamento.

Após sua chegada ao hospital, o médico plantonista encontrou 1,1 grama de cocaína em seu bolso. A droga foi encaminhada para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

