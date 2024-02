Galo x Fantasma – parte II: Operário tenta repetir façanha na Copa do Brasil

Operário recebe xará paranaense com a missão de ‘aprontar’ de novo

Único time de Mato Grosso do Sul ainda na Copa do Brasil 2024, o Operário, de Campo Grande, recebe o homônimo de Ponta Grossa-PR. O jogo desta quarta-feira (28), às 20h30, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, vale a classificação para a segunda fase da competição nacional.

A esperança dos anfitriões é, assim como o sorteio que definiu os confrontos desta fase, repetir o improvável desfecho de 2023. Há quase um ano, 1º de março, no mesmo campo, o Galo bateu o favorito Fantasma por 1 a 0 – gol de Johnny aos 27 do primeiro tempo – e avançou no torneio.

O jogo, acompanhado por aproximadamente duas mil pessoas, foi o ponto alto da temporada do Operario sul- -mato-grossense. Na sequência da competição foi goleado por 5 a 0 para o CRB, em Maceió-AL, e deu adeus na Copa do Brasil.

Na Copa Verde, foi eliminado logo no começo para o Tocantinópolis, e na Série D, parou na primeira fase. No Estadual foi vice, mas obteve a vaga para novamente jogar a Copa do Brasil. Disputa que já rendeu R$ 787,5 mil referente à participação na primeira fase. Caso supere o Operário Ferroviário-PR essa noite, embolsará premiação de R$ 945 mil.

Para esta noite, os times vêm com mudanças em relação ao primeiro encontro. No Operário local, o técnico agora é Leocir Dall’astra, e o elenco é bastante modificado. A equipe lidera seu grupo de forma invicta no Sul-Mato- -Grossense e, enfim, terá um teste de outro patamar.

Se o roteiro desta quarta-feira for semelhante ao do primeiro embate entre as equipes, o jogo terá requintes de dramaticidade. Na vitória do Alvinegro campo-grandense, foram aplicados sete amarelos e dois vermelhos. Um destes foi para Felipe, aos 2 minutos do segundo tempo, que deixou o Galo com um homem a menos por quase 40 minutos, até José Vitor também ser expulso.

O Operário-PR

O adversário que jogará a Série B do Brasileiro está classificado para as quartas de final do Paranaense. O Fantasma manteve o técnico Rafael Guanaes, que estava no Jacques da Luz no ano passado. O goleiro Rafael Santos e o meia Felipe Augusto também são alguns dos remanescentes daquela partida.

Ao clube do interior do Paraná, a disputa com uma equipe cujo calendário termina no primeiro semestre é, ao mesmo tempo, uma revanche e obrigação de evitar novo vexame.

Assim como 2023, o visitante tem a vantagem do empate por ter melhor posição no ranking da CBF. Quem sair classificado deste confronto joga a fase seguinte com Vila Nova-MG ou Aparecidense-GO, que jogam hoje, às 19h30 (de MS), em Minas Gerais.

Costa Rica no sub-17

Com o time principal já eliminado, após derrota por 2 a 1 para o América-RN, na última semana, o Costa Rica volta campo pela Copa do Brasil Sub-17. Os garotos da Cobra do Norte estreiam diante do Athletico-PR, às 14h, no CT do Caju, em Curitiba (PR).

Quem já está classificado

A Copa do Brasil 2024 definiu as primeiras das 40 vagas para a segunda fase semana passada. Além do América-RN, também seguem adiante: Sousa-PB, Botafogo- -SP, Anápolis-GO, Corinthians, Retrô-PE, Ypiranga-RS, Porto Velho-RO, Portuguesa-RJ, Cuiabá, ABC-RN, Amazonas, Bahia, São Luiz-RS, Real Brasília, Atlético-GO, CRB, Águia de Marabá-PA, Capital-TO, e Brasiliense.

De ‘camarote’

Outros 12 clubes estão garantidos na terceira fase: Ceará (campeão da Copa do Nordeste) Goiás (campeão da Copa Verde), Vitória (campeão da Série B do Brasileirão), São Paulo (campeão da Copa do Brasil 2023 e classificado para a Copa Libertadores), Fluminense (campeão da Libertadores), Palmeiras (classificado para a Libertadores), Botafogo (classificado para a Libertadores), Flamengo (classificado para a Libertadores), Atlético-MG (classificado para a Libertadores), Grêmio (classificado para a Libertadores), Red Bull Bragantino (classificado para a Libertadores), e Athletico- -PR (vaga garantida via Brasileirão).

Sortudo

O torcedor operariano Fábio Cruz, de Campo Grande, ganhou o sorteio promovido pelo Instagram do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, realizado na tarde de ontem (27), e levou para casa dois pares de ingresso para o jogo desta quarta-feira (28). Parabéns, Fábio!

