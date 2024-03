Fundo de Quintal na Capital

Apresentação da turnê de celebração dos 48 anos do grupo será hoje no Clube Estoril, com participações especiais do trio Sampri, Chokito e Juci Ibanez

O Fundo de Quintal, grupo de samba formado em meados dos anos 70 na cidade do Rio de Janeiro, estará em Campo Grande neste sábado, dia 9. Ao longo dos anos, o grupo tornou-se uma das principais referências do gênero, especialmente no pagode. A apresentação faz parte da turnê de comemoração dos 48 anos do grupo e acontecerá no Clube Estoril, com abertura de Sampri, Chokito e Juci Ibanez.

Na trajetória do Fundo de Quintal, tudo começou em uma resenha após partidas de futebol, onde músicos e compositores se reuniam para tocar músicas inéditas. Em entrevista ao Jornal O Estado, Tiago Testa, ingressou em agosto de 2023, sendo o membro mais novo do grupo, relembra que, o conjunto se tornou uma referência no samba, mantendo a tradição do feijão com arroz, o partido alto e a batucada, preservando a autenticidade e essência do samba de raiz.

“Não deixamos cair a nossa essência, que é aquela batucada gostosa. Porque é um conjunto de coisas, a batucada com harmonia juntamente com as músicas. É importante nunca deixarmos isso ser apagado”.

Ao relembrar do início do grupo, Tiago ressalta a importância do Cacique de Ramos, bloco de Carnaval na cidade maravilhosa, sendo um papel crucial na formação do conjunto. “Iniciamos em uma resenha, onde rolava um futebol toda quarta-feira, e vinha um monte de gente, não apenas compositores e tal. Essa resenha, era o ponto de encontro, e Enéas era o cara, um sujeito muito agregador. Ele começou a perceber que a coisa funcionava bem, especialmente com músicas inéditas e a sonoridade do instrumento. Foi dessa resenha, que rolava após a pelada, que eles perceberam que a ideia ia dar certo. Então, começou após o futebol uma resenha, uma cervejinha, e daí surgiu todo esse movimento”.

Carreira

Oficializado como grupo em 1980, ao longo dos 48 anos de carreira, até o ano de 2022, o Fundo de Quintal obteve 19 integrantes que passaram para escrever a história da banda, revelando diversos artistas, com destaque para; Almir Guineto, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Jovelina Pérola Negra, Luiz Carlos da Vila, Sombrinha e Zeca Pagodinho, entre muitos outros. Todos eles, amadrinhados pela cantora Beth Carvalho.

“A madrinha Beth Carvalho foi essencial, descobrindo todo esse movimento. Ela foi lá e levou o Rio de Ouro para várias pessoas, para testemunhar aquele momento do Cacique de Ramos, que revelou diversos compositores e artistas. Sem dúvidas o Cacique de Ramos é um lugar abençoado que revela vários sambistas”, afirma Tiago.

Diante de múltiplas saídas de membros, carreiras, solos, pressão pela indústria, carinho dos fãs e muita música, 48 anos é um marco significativo para o grupo. Já consolidados na história da música brasileira, Fundo de Quintal é referência para novos artistas e também na forma de se fazer e compor samba.

Esse período é significativo, especialmente para nós, que somos mais jovens e agora fazemos parte dessa história. É um privilégio imenso e motivo de grande orgulho realizar turnês, viajar pelo Brasil e pelo mundo, e perceber que nossa música está vibrante. Posso falar por todos nós, pois faço parte desde a infância e sempre ouvi falar do Fundo de Quintal. Então, mesmo sendo o mais jovem, posso afirmar que é algo muito vivo para nós.”

Quanto ao show em Campo Grande, a promessa é de muita alegria, energia positiva e calor durante o show. Corrija a fala: “O feedback do público com certeza vai vir. E o público pode esperar bastante de nós: alegria, samba, energia positiva, calor, muito samba. Vocês vão gostar bastante porque o show está maravilhoso. Estamos fazendo uma apresentação muito boa, e o pessoal de Mato Grosso do Sul vai curtir demais o nosso show, vai ser excelente, muito bom, muito bom, muito bom.” Afirma o cantor.

