Graffiteiros levarão Fauna, Flora e Letras para muros da Capital neste domingo

Segunda edição do Dia do Graffiti pintará muro de 120m² nas avenidas Costa e Silva e Fábio Zahran

O cruzamento das avenidas Costa e Silva e Fábio Zahran serão tomados de cores e resistência a partir deste domingo (10). Treze talentosos graffiteiros de Campo Grande se uniram com dois artistas convidados do Rio Grande do Sul, para transformar parte do cenário urbano da Capital e criar um mural de 120m², para celebrar a segunda edição do Dia do Graffiti.

Este ano, o tema escolhido é “Fauna, Flora e Letras”, em homenagem à diversidade natural e cultural que permeia o Mato Grosso do Sul e o movimento Hip-Hop. O evento é organizado e promovido pelo coletivo ‘Campão Graffiti’, que se dedica a promover a arte de rua da Capital há mais de três anos.

Além disso, o ato marca a celebração do Dia Nacional do Graffiti Brasileiro (27 de março), data da morte de Alex Vallauri, um dos pioneiros da arte de rua no país, conhecido como o mestre do grafite no Brasil e um dos inspiradores do movimento, lembrado sempre por suas contribuições para a cultura urbana.

Conforme o grafiteiro e um dos organizadores do evento, San Martinez, o Dia do Grafite não é apenas uma celebração da arte de rua, mas também um ato de cidadania. “Nós nos unimos a essa causa nobre para comemorar o dia em Campo Grande”, afirma. “Esta vertente do Hip Hop nasce da necessidade de transmitir uma mensagem, de colorir as ruas cinzentas e provocar um novo olhar na cidade”.

Em entrevista para o jornal O Estado, o artista explica que, o grafite sempre foi feito por pessoas da periferia, que não tinham acesso à arte. “O grafite é um acesso que leva a comunidade a cor. E quando a gente está pintando, atraímos pessoas, e rola uma troca de ideias, tem um debate, e mostra a importância do grafite. Só que não é valorizado porque é feito por pessoas da periferia, de bairros, por pessoas que tiveram menos acesso. O grafite cresceu na rua, não veio da escola de arte, de faculdade, veio das próprias pessoas fazerem o que pensam, demonstrar a sua crítica, seu estilo”.

Ele relata que desde 2015 realiza esse tipo de por conta própria, sem apoios de instituições. “Nos últimos quatro anos tivemos apoios de tanto que a gente trabalhou, de tanta coisa que a gente levantou na cidade para ser visto, foi uma construção, não foi nenhuma instituição que nos apoiou, foi apenas o nosso trabalho.

E isso vem gerando emprego. A mídia foi ajudando, porque somos vistos, mas não valorizados. Estamos nos organizando, para ultrapassar limites e quebrar essa barreira [de preconceitos] para que as pessoas entendam que isso é um trabalho, isso é um estilo de vida, que faz parte de uma cultura que sempre existiu”, relatou.

Programação

Além da pintura do mural, o evento contará com atividades interativas, como uma parada literária e troca de livros com Suzamar Rodriguez, música ao vivo com o DJ Marcelinho da ZS, sorteio de brindes para os artistas e muito mais. A via pública será parcialmente interditada durante o evento para garantir a segurança dos participantes e dos artistas.

“Fizemos quatro eventos já, nos bairros e periferias, para levar essa cultura. O desenho é uma arma muito poderosa para destravar muita coisa psicológica nas crianças, de abuso, de violência, de descaso desses órgãos que dizem que nos defendem. Então, quando o movimento entra nesses lugares é como se estivéssemos encontrando família, temos essa identificação. E quando essa criança crescer, ela pode ser uma de nós. O movimento do grafite e hip-hop está muito ligado com as ruas e comunidades”, finalizou Martinez.

O Dia do Graffiti em Campo Grande conta com o apoio e autorização da Prefeitura de Campo Grande, bem como de diversos patrocinadores locais, incluindo Vitoria Tintas, CNS Street Wear, Beto Sucos, Voldemort.ink, Guanguerage, Vadios67, Srg. Tattoo, Águas Guariroba, Transcine – Cinema em Trânsito e Arruda Comunicação. Contribuições para o evento são bem-vindas através do PIX pelo celular 67 98429-9841.

Serviço

O evento será realizado no domingo, dia 10 de março, cruzamento das avenidas Costa e Silva e Fábio Zahran, a partir das 8h, com credenciamento dos artistas e entrega de material de apoio. Após, haverá a pintura do mural, parada literária, sorteio de brindes e às 18h o encerramento do Dia do Graffiti.

Para mais informações: San Martinez: (67) 9 8429 9841 ou Wil de Almeida: (67) 9 9820 0893. Para mais informações sobre o evento, acesse o perfil do Campão Graffiti no Instagram: https://www.instagram.com/campaograffiti/

