Funcionária termina baleada após cliente tentar trocar cerveja em Campo Grande

Desentendimento ocorreu por troca de cerveja em supermercado; suspeito teria retornado ao local e efetuado disparos antes de fugir

Um possível cliente procurou o supermercado para trocar um fardo de cerveja, mas, ao ser informado de que não seria feito o procedimento sem nota fiscal, uma funcionária terminou baleada na tarde desta segunda-feira (25), em um supermercado da Avenida Julio de Castilho, em Campo Grande.

Informações preliminares indicam que tudo teve início quando o cliente percebeu uma latinha furada. Ele foi até o local em um Fiat Siena branco, sem levar a nota fiscal.

Ao ser informado de que não poderia trocar o produto, ele ficou irritado, ofendeu os trabalhadores e chegou a ameaçar outros clientes do estabelecimento.

Ainda de acordo com testemunhas, ele afirmou que iria voltar e “fechar o mercado”.

Minutos após deixar o local, ele retornou pilotando uma motocicleta, efetuou disparos e uma funcionária ficou ferida no braço.

Após os tiros, o suspeito deixou o local. Em outro ponto no entorno da Avenida Tamandaré, uma viatura que foi acionada para atender a ocorrência se envolveu em uma colisão de trânsito.

Os policiais e o condutor do Corolla não ficaram feridos. A situação da funcionária baleada não foi atualizada, e a polícia segue buscando o suspeito.

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