Com hip hop, forró, reggae, rock e samba, programação da Revoada Cultural reúne mais de 30 atrações gratuitas no centro de Campo Grande

Evento reúne atrações locais e nacionais, cultura urbana, intervenções artísticas, feira de economia criativa e gastronomia na Rua Maracaju com a 14 de Julho
Nos dias 30 e 31 de maio, a Rua Maracaju, no cruzamento com a Rua 14 de Julho, recebe a Revoada Cultural, evento gratuito que transforma o centro de Campo Grande em um grande espaço de encontro entre arte, cultura, música e convivência.
Com mais de 1.400 minutos de programação distribuídos em dois dias, a Revoada reúne artistas locais e nacionais em apresentações que passam pelo samba, forró, sertanejo caipira, brasilidades, MPB, hip hop, rap, rock, reggae, dança urbana e manifestações populares, além de intervenções artísticas, batalhas de rima, feira cultural, gastronomia e artesanato.
A proposta da Revoada Cultural é fortalecer a ocupação cultural e urbana da região central, ampliando o acesso à cultura e promovendo o encontro entre diferentes públicos e expressões artísticas em um espaço aberto e gratuito para toda a população.
Entre os destaques da programação está o rapper GOG, um dos principais nomes da história do hip hop brasileiro, além de atrações e coletivos culturais de Mato Grosso do Sul que integram os dois dias de atividades.
Confira a programação completa:
SÁBADO – 30 DE MAIO
10h00 — Cortejo da Revoada
12h20 — Marlon Maciel e grupo Trem Pantaneiro
13h25 — Gabriel Chiad
14h25 — Lara Tango + Dança Urbana
14h55 — Engenheiro Edson
15h50 — Pantanal de Lino (Salim)
16h30 — Sandim + Manuzera + Lauren Cury
17h35 — Juci Ibanez
18h25 — Coletivo Rabiscada
18h35 — Slam + Batalha
19h50 — Magão convida Falange da Rima
20h50 — Coletivo Rabiscada
21h15 — GOG convida Bros MCs
22h15 — Anarandá convida Katú Mirim
23h05 — DJ Shabba
DOMINGO – 31 DE MAIO
12h20 — Orquestra UFMS
12h55 — Marcelus e Marcela — Mar & Mar
13h50 — Lara Árabe + Kpop
14h20 — DJ Lady Afro
15h05 — Ana Lua e Pedro Espíndola
16h00 — Kalu
16h50 — Coletivo Soul Art
17h10 — Roda de Samba da Revoada
18h30 — Karla Coronel
19h30 — Forró Flor de Pequi + Rolê da Dança
20h30 — Coletivo Soul Art
20h50 — Beget de Lucena
21h55 — Gabriel Noah
22h55 — Corvo e os malditos do Cerrado
A Revoada Cultural é realizada pelo Instituto Imolé, com apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
