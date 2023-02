Forças policiais reforçam esquema de segurança nos dias de folia em MS

Ações serão realizadas nos blocos carnavalescos, no trânsito e nas rodovias do Estado

Entre os dias 17 e 22 de fevereiro, as forças de segurança de Mato Grosso do Sul vão desenvolver a operação de carnaval 2023. Durante esses dias, haverá um reforço no efetivo policial, tanto na Capital quanto no interior do Estado. Conforme informou o comandante de policiamento metropolitano da Polícia Militar, Emerson de Almeida, serão mais de 150 policiais nos locais de festa por dia para garantirem a segurança.

“Estamos colocando policiamento em todos os locais que a Secretaria de Cultura e Turismo passou para nós, sendo um deles a Praça do Papa, onde acontecerão os desfiles das escolas de samba. Realizaremos policiamento preventivo para evitar crimes contra o patrimônio e contra vida. Além disso, esse ano estamos com um planejamento diferente, com alguns objetos proibidos como gelo e garrafas de vidro para assegurar que não teremos confusões”, disse o comandante.

Questionado sobre a embriaguez ao volante durante os dias de festa, Emerson reforçou que os 150 policiais realizarão a segurança dentro dos eventos mas que já existem equipes do Batalhão de Trânsito que ficarão disponíveis exclusivamente para as ações que proporcionem um trânsito mais tranquilo. “Temos pessoas que já chegam alcoolizadas nesses eventos e a nossa preocupação é a de dar tranquilidade aos foliões no retorno para suas casas”, destacou.

Neste ano, equipes de todas as delegacias pertencentes aos Departamentos de Polícia da Capital, do interior e especializadas estarão de prontidão para garantir a segurança dos foliões. Os policiais civis atuarão de forma preventiva e repressiva, com ações de inteligência, identificando e prendendo autores e organizações criminosas especializadas na prática de crimes contra o patrimônio.

Além dos blocos e das vias de maior movimentação, as equipes também vão intensificar a vistoria em clubes e locais de festejos (bailes) carnavalescos, especialmente quanto à documentação (alvarás) e as necessárias vistorias do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, que atestam o cumprimento dos itens de segurança do local.

A operação será realizada na Capital, nas cidades-sedes de delegacias regionais, nos municípios considerados de maior fluxo turístico nesse período e nos demais municípios do interior do Estado, como por exemplo: Aquidauana, Bonito, Costa Rica, Jardim, Mundo Novo, Nioaque, Paranaíba e Rio Verde. Os plantões das Depacs, Casa da Mulher Brasileira e 4ª Delegacia de Polícia da Capital também terão seu efetivo reforçado nesse período.

Em Campo Grande, a prefeitura informou que equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) também atuarão no controle e na fiscalização, com efetivo total de 450 GCMS em escalas alternadas e, em conjunto com a Polícia Militar, na Esplanada Ferroviária e na Praça do Papa, onde as escolas de samba irão se apresentar. Também será reforçada a segurança nos parques, praças, orlas e em locais de grande concentração de pessoas em razão do feriado extenso. “A Guarda Civil Metropolitana informa que qualquer situação fora da normalidade ligue 153 para atendimento”, informou a prefeitura em nota.

Fiscalização nas estradas

As equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) iniciarão, nessa sexta-feira (17), a Operação Carnaval 2023 nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, que segue até quarta-feira (22). A Operação Carnaval é parte final do Programa Rodovida que visa reduzir a violência no trânsito, materializada por meio dos acidentes de trânsito.

Entre os focos de fiscalização das equipes da PRF estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio. Em resumo, busca-se coibir as infrações mais comuns ou potencialmente perigosas para a segurança no trânsito.

Em Mato Grosso do Sul, 500 PRFs distribuídos em nove delegacias e 23 unidades operacionais da PRF reforçam a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos num total de dez BRs, principalmente nos locais e horários em que os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência. Em 2022, a PRF realizou 5.730 testes de alcoolemia e flagrou 115 motoristas dirigindo sob efeito de substâncias psicoativas, 20 foram presos.

A Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos) iniciou ontem (15) uma operação especial de fiscalização para garantir a oferta do transporte seguro aos passageiros e combater o serviço clandestino nas linhas intermunicipais. A operação segue até o dia 27 de fevereiro.

Assédio

Questionado sobre a segurança para o público feminino, no que se refere ao assédio frequente nesse período, o comandante da PM afirmou que as equipes estarão disponíveis para proteger as mulheres que se sentirem assediadas. “Nós vamos ter equipes policiais percorrendo o público para atender qualquer mulher que se sentir assediada e assim que identificar um policial, essa pessoa pode comunicá-lo. Além do assédio, fiscalizaremos também possíveis ocorrências envolvendo menores que, por ventura, estiverem por lá”, destacou Emerson de Almeida.

Incentivo à cultura

O secretário Municipal de Cultura e Turismo da Capital, Max Freitas, informou que neste ano os blocos terão horário para terminar. “O horário para término será às 23 horas e a dispersão do pessoal ficará sob responsabilidade da Polícia Militar e deve durar 30 minutos, ou seja, às 23h30 as ruas devem estar liberadas para que as equipes responsáveis possam iniciar a limpeza do local”, explicou.

