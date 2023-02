Quinta-feira será de chuva e previsão indica avanço de frente fria

A partir desta quinta-feira (16) a previsão do tempo em Mato Grosso do Sul promete mudanças, com a possibilidade de uma frente fria. O dia deverá ser de clima instável, com chuvas de intensidade fraca a moderada.

Porém, a meteorologia não descarta a probabilidade de chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente para a região central, sul e oeste do Estado. O acumulado de chuvas pode superar os 50 mm/24h.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de umidade. Além disso, o deslocamento de cavados e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, devem favorecer a formação de nuvens e chuvas.

Para a Capital, são esperadas pancadas de chuvas isoladas durante a tarde e à noite. A mínima prevista é de 22°C e a máxima de 28°C. Na parte Norte do Estado, Camapuã e Coxim têm mínima de 22°C e 23ºC, respectivamente, e máximas de 30ºC e 32°C. As menores temperaturas estarão na região sul, em Ponta Porã e Iguatemi, com mínima de 22°C.

Por outro lado, as temperaturas mais altas estarão na região do Bolsão. As máximas podem atingir 34°C. Já nos municípios pantaneiros de Corumbá e Aquidauana, os termômetros podem marcar até 31°C.