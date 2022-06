Dorival Júnior é o novo técnico do Flamengo. A equipe Rubro-Negra anunciou no início da tarde de hoje (10) o nome do comandante de 60 anos, que estava treinando o Ceará. Na equipe cearense, Dorival fez uma belíssima campanha no Campeonato Brasileirão e na Copa Sul-Americana.

De acordo com informações do Globoesporte.com, o time da Gávea anunciou que o contrato de Dorival a frente do Flamengo será até dezembro deste ano. Neste sábado, o Mengão enfrenta o Internacional, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileirão.

Passagens de Dorival Júnior na Gávea.

Essa será a terceira passagem do técnico pela Gávea. Na primeira, chegou ao clube em julho de 2012. Naquele ano, o Flamengo terminou o brasileirão em 11 lugar. O treinador foi mantido no cargo no ano seguinte, mas acabou sendo demitido em março de 2013, após negar a redução de seus salários. Dorival Júnior conseguiu 15 vitórias, 11 empates e 10 derrotas.

A segunda passagem de Dorival pelo Flamengo foi em 2018, quando comandou a equipe na reta final do campeonato brasileiro. Em 12 jogos, foram sete vitórias, três empates e duas derrotas. A campanha do Flamengo neste ano levou o time ao vice-campeonato nacional. Neste ano, Dorival passou apuros na Gávea por conta de um desentendimento com Diego Alves, que recusou a viajar para Curitiba e foi afastado do elenco.

Dorival não ficou na Gávea em 2019. Após as eleições de Rodolfo Landim, O atual presidente acertou a contratação de Abel Braga. No fim de 2019, Dorival fez um acordo com o Flamengo para receber os R $13 milhões de sua multa.

Preparação

O elenco do Flamengo está em Atibaia (SP), onde estão concentrados. A delegação embarcou para Porto Alegre na tarde de hoje. Na capital gaúcha, o elenco se encontrará com Dorival Júnior.

