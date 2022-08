Fim de semana tem de Arraiá na UFMS, a Festa da Padroeira e Festival do Sobá

Tem volta do Som da Concha e Sarau no Parque neste domingo

O 15º Festival do Sobá segue com apresentação da “Nova Feira Central”, “Cerimônia do Saquê” e muita música. No Arraiá da UFMS, Patrícia e Adriana e Zé Lucas e Benício sobem ao palco hoje, e a Festa da Padroeira 2022, no Santuário Nossa Senhora da Abadia, tem missa em ação de graças por crianças e jovens e quermesse. Já amanhã tem a volta do Som da Concha com Raphael Vital e Geraldo Espíndola, e o Sarau no Parque com muita música, moda, gastronomia, dança, teatro e cultura indígena.

15º Festival do Sobá

A festa continua na Feirona. Hoje tem várias atrações no palco central, como a cerimônia de celebração do 15° Festival do Sobá, com a presença de autoridades nacionais e internacionais. Apresentação da Nova Feira Central para a população de Campo Grande. Desfile Taiko na avenida central. Cerimônia do Saquê desejando prosperidade com a quebra do kagamiwari, com shows e diversas apresentações culturais. Começa às 18h, na Feira Central de Campo Grande, que fica na Rua 14 de Julho, 3.351, Centro. A entrada é gratuita.

Arraiá da UFMS

Patrícia e Adriana e Zé Lucas e Benício sobem ao palco neste sábado. Haverá ainda venda de arroz carreteiro, milho, curau, pamonha, pipoca, bolo de milho, arroz-doce, cachorro-quente, sopa paraguaia, maçã do amor, paçoca, churros, amendoim, canjica, quentão, pé de moleque, cocada, bolo de fubá e outras delícias típicas. Começa às 20h na Esplanada do Estádio Morenão. O ingresso: 1 kg de alimento não perecível.

Festa da Padroeira 2022

O Santuário Nossa Senhora da Abadia realiza, até o dia 21 de agosto, a Festa da Padroeira 2022 e a comemoração dos 20 anos de história do santuário em Campo Grande. Inicia às 15h, no Santuário Nossa Senhora da Abadia, que fica na Avenida Afonso Pena, 7.120, Chácara Cachoeira. A Entrada é gratuita.

Orquestra Filarmônica

O grupo formado pelo maestro Eduardo Martinelli e os músicos Jardel Tartari, Jorge Caceres, Rafael Morais e Bianca Danzi, integrantes da Orquestra Filarmônica, se apresenta em concerto aberto à população. O projeto atende mais de 70 crianças e adolescentes com aulas de instrumentos de orquestra e formação de grupo para apresentações. Começa às 9h30, no Espaço Esperança, localizado na Rua Evelina Selingardi, 1.886, Parque do Sol, entrada grátis.

Feira Coletivo Mulheres Empreendedoras

Evento terá atrações culturais, comidas, desfile de moda, música, exposição, calçados e artesanatos com opções de presentes para o Dia dos Pais. A feira vai das 9h às 17h, na Rua Joaquim Nabuco, 107, Amambaí. A entrada é gratuita.

Feira de adoção de animais

Com o objetivo de unir animais em busca de um lar a famílias que buscam a alegria de ter um pet em casa, os animais disponibilizados na feira são saudáveis, limpos e livres de pulgas e carrapatos. Os gatos disponibilizados a partir dos 5 meses serão doados castrados e os mais jovens terão castração garantida na idade adequada e sem custo para adotantes. Para adotar um novo amiguinho, é importante ser maior de 18 anos de idade, portar o RG e um comprovante de endereço. Começa às 8h e vai até as 12h, na loja Agro Boi Forte, que fica na Rua Pedro Celestino, 823, Centro. A entrada é gratuita.

Exposição Nacional de Orquídeas

O tradicional evento retorna com cerca de duas mil orquídeas e variadas espécies, que serão vendidas em fase adulta ou em mudas. E para quem sente dificuldade de fazer florir suas plantas, a programação traz palestras e oficinas para quem deseja se aprimorar no cultivo. A feira rola das 8h às 22h, no Armazém Cultural, que fica na Avenida Calógeras, 3.065. A entrada é gratuita.

Viajantes da Leitura

Promovido pela Associação Amigos de Maria, o evento terá varal de poesia, teatro infantil e contação de histórias com a Curumins Teatral, Conceição Leite e Maria Rita Gonçalves. Além de shows com Banda Butu’que, Beget de Lucena, Karina Marques e Geraldo Espíndola. Começa às 14h e vai até as 17h, na Praça do Noroeste, que fica na Rua Indianápolis, 1.949, Jardim Noroeste. A entrada é grátis.

‘Quando eu for mãe, quero amar desse jeito’

O espetáculo traz Vera Fischer ao palco do Teatro Glauce Rocha. A artista divide a cena com os atores Mouhamed Harfouch e Larissa Maciel. Na peça, que tem classificação indicativa de 12 anos, Vera interpreta Dulce Carmona, uma septuagenária que recebe a notícia de que o único filho irá se casar com uma mulher que ela não conhece. O enredo traz a luta de uma mãe obcecada por dar a Lauro um futuro digno de sua “classe social”. Para isso, Dulce Carmona entra numa guerra com a noiva do filho para manter a imagem da família. Começa às 21h, no Teatro Glauce Rocha, na UFMS. Ingressos a R$ 120,00 (setor C), R$ 150,00 (setor B) e R$ 180,00 (setor A).

Afronta

“Afronta” é um evento que vai reunir hoje diversos talentos criativos e musicais da cultura preta e indígena de Mato Grosso do Sul. A programação traz nomes como Afropaty, Lattyna, LadyAfroo, Shaba e AfroJess; shows, com CPS, Lili Black e Kell C (SP); e intervenções apresentadas por Luara e Rafa Spears. O evento inicia às 22h, na Chácara Rancharia, Rua Adolfino de Almeida 435, Tiradentes. O ingresso custa R$ 15,00, mais um pacote de bolachas (será doado para famílias em situação de vulnerabilidade).

Stand-up para os pais

Show de humor que será dedicado ao Dia dos Pais e eles não pagam. Início às 20h, no Cegê Comedy, que fica na Rua Cadênio, 55, Santa Fé. O ingresso custa R$ 10,00.

Oficina de Pintura e Cine Clubinho para crianças

Crianças a partir de 5 anos, acompanhadas de um responsável, participarão de uma oficina de pintura com a releitura da obra “Violeiro”, do pintor Almeida Junior. É preciso levar 1 pincel largo, 1 pincel fino e canetinhas hidrocor. Mais tarde, terá o Cine Clubinho exibindo a animação “Miúda e o Guarda- -Chuva”, de Amadeu Alban. Vai das 15h às 16h30, no Sesc Cultura, na Avenida Afonso Pena, 2.270, Centro. Entrada gratuita.

Maratona Folclore

Evento terá palestra, bate- -papo, roda de conversa e aula show sobre os modos de ver e viver as danças folclóricas em Mato Grosso do Sul, com o objetivo de refletir sobre a dinâmica das culturas populares contemporâneas. Começa às 19h. Local no Sesc Cultura, que fica na Avenida Afonso Pena, 2.270, Centro. Entrada gratuita.

Xadrez Capivara

Grupo de xadrez, com monitores e materiais para realizar o jogo, reúne entusiastas do xadrez e pessoas que queiram aprender a jogá-lo, de forma gratuita. Vai das 14h às 19h, na Praça Central de Eventos do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada gratuita.

