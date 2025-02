Fim de semana será quente, com chuva rápida e alerta de ventos fortes em MS

O fim de semana promete ser quente em todo o Mato Grosso do Sul, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Apesar da possibilidade de pancadas de chuva durante esta sexta-feira (7), o tempo deve ficar firme no sábado e domingo, garantindo dias ensolarados e temperaturas em elevação.

Porém, todos os municípios do Estado estão sob alerta de chuva intensa e ventos que podem atingir de 40 a 60 km/h. O aviso, emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), é válido até as 10h desta sexta-feira.

Em Campo Grande, o céu amanheceu parcialmente nublado, com 23°C. Ao longo do dia, a temperatura pode chegar aos 28°C, e há previsão de chuva passageira, com volume estimado em 7,9 milímetros. No fim de semana, o calor aumenta, com máximas de 32°C no sábado e 33°C no domingo, segundo o Climatempo.

Na região pantaneira, o calor já predomina. Porto Murtinho deve registrar 33°C nesta sexta-feira, enquanto Corumbá, Aquidauana e Coxim terão máxima de 31°C. No sul do Estado, as temperaturas serão mais amenas, com máximas de 27°C em Ponta Porã e 28°C em Dourados.

Em Paranaíba e Três Lagoas os termômetros devem aos 32°C. Água Clara e Bataguassu, devem, terão máxima de 30°C, Bonito, de 29°C, Ivinhema, Naviraí, Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul e Chapadão do Sul, dvem registrar 27°C de máxima.

O tempo deve se estabilizar durante o fim de semana em praticamente todo o Estado, com céu claro e aumento nas temperaturas.

Com informações do Inmet e Cemtec

