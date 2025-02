Funsat abre 1.960 vagas de emprego em 182 funções para Campo Grande nesta sexta-feira (7)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) está recebendo trabalhadores em busca de colocação a partir das 7h desta sexta-feira (7), com um total de 1.960 vagas disponíveis para 182 funções. O órgão disponibiliza essas oportunidades em sua Agência de Empregos, que conta com chances de contratação em 242 empresas de Campo Grande.

Entre as vagas oferecidas, há diversas áreas como açougueiro (14 vagas), ajudante de carga e descarga de mercadoria (29 vagas), atendente de lojas (27 vagas), atendente de telemarketing (110 vagas), auxiliar de cobrança (10 vagas), auxiliar de cozinha (30 vagas), carpinteiro (85 vagas), corretor de imóveis (10 vagas), eletricista (6 vagas), fiscal de loja (14 vagas), magarefe (40 vagas), motorista carreteiro (32 vagas) e pedreiro (42 vagas).

Para aqueles sem experiência prévia, a Agência destaca oito oportunidades com “perfil aberto”. Nessa categoria, as vagas incluem assistente administrativo (2 vagas urgentes), atendente do setor de frios e laticínios (8 vagas), auxiliar de limpeza (108 vagas), auxiliar nos serviços de alimentação (154 vagas), cuidador de idosos (3 vagas), operador de caixa (77 das 84 vagas), padeiro (3 vagas) e pintor (2 vagas).

A Funsat também possui oportunidades exclusivas para o público PCD (Pessoa com Deficiência), com 23 vagas disponíveis. As funções incluem assistente administrativo (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de estoque (1), atendente de lojas (2), auxiliar de linha de produção (8) e operador de telemarketing ativo e receptivo (10).

Os interessados podem fazer sua consulta até as 17h na Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. O telefone para atendimento inicial é (67) 4042-0585, ramal 5800. Confira abaixo o painel de intermediação completo do dia.