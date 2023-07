Fiat Strada carregado com droga bate de frente com carreta e motorista morre na hora

Na tarde deste domingo (9), um veículo Fiat Strada carregado com droga bateu de frente com uma carreta, no trevo da MS-164, entre os municípios de Antônio João e Ponta Porã. O motorista da piquape faleceu na hora, segundo testemunhas.

Segundo Ponta Porã Informa, o acidente deixou a pista repleta de tabletes de maconha, gerando uma grande mobilização por parte da Polícia Rodoviária. A Polícia Rodoviária está empenhada em investigar o ocorrido e identificar os responsáveis pelo transporte ilegal da droga.

A segurança no trevo da MS-164 foi reforçada, com agentes realizando buscas e coletando evidências para auxiliar nas investigações. A presença policial visa garantir a ordem e evitar qualquer tentativa de recuperação dos entorpecentes por parte dos envolvidos.