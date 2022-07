Festival de Inverno de Bonito retorna com mais de 100 artistas e celebra cultura e arte

Após dois anos de pandemia e confinamento os eventos presenciais retornam com grande expectativa. Na manhã desta quarta-feira (27) foi realizada no Bioparque Pantanal o lançamento do 21º Festival de Inverno de Bonito, espetáculo que reúne música, arte, dança e teatro regional, nacional e fronteiriço em quatro dias de evento na cidade de Bonito, a 245 quilômetros de Campo Grande.

O Festival de Inverno de Bonito deste ano comemora sua vigésima primeira edição com o tema “Um Mergulho no Imaginário” por meio da arte e da cultura. Entre 25 a 28 de agosto mais de 100 artistas devem marcar presença no festival, de diversos estado brasileiros e outros países.

Segundo o Secretário de Cidadania e Cultura de Mato Grosso do Sul, esta edição será um marco por simbolizar a volta presencial do evento. “Nós estamos saindo ainda dessa pandemia que tanto nos isolou, tivemos que ficar confinados por dois anos mas graças a evolução da vacinação, em especial no Mato Grosso do Sul, podemos conviver um pouco mais dentro desse período”.

Ainda de acordo com o secretário, os shows com artistas de renome nacional são muito aguardados mas o festival também tem o objetivo de discutir a preservação e sustentabilidade de MS. “Temos uma temática que vai além dos palcos, com teatro dança e poesia, todas as linguagens contempladas mas acima de tudo uma discussão sobre sustentabilidade e preservação de bonito”.

“Serão dois dias de shows nacionais, bastante esperados: temos o cantor Daniel na abertura do festival, temos a Gaby Amarantos, temos a querida Vanessa da Mata e o grupo Ira fechando a programação principal. Vai ser um festival que envolve 18 linguagens, 122 artistas convidados e 10 oficinas”, explica Romero.

O tema “Um Mergulho no Imaginário” surge como uma homenagem a cidade de Bonito, segundo Romero. “O mergulho porque remete as águas de Bonito, que é um atrativo internacional e uma referência mundial; e no imaginário porque Bonito é um lugar de histórias, contos e folclore que faz parte da vivência local e faz parte da cultura sul-mato-grossense”.

Para o Prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, além de celebrar a cultura, o evento retorna com a geração de empregos no município. “A felicidade de retornar é imensa. Após dois anos de pandemia, Bonito hoje está ganhando um presente novamente, que é o Festival de Inverno. Vai ser um dos melhores festivais de Bonito e calculo que a cidade está com uma expectativa muito grande. A rede hoteleira está lotada, mais de 6.500 quartos disponíveis para quem vier prestigiar o festival. Isso fomenta o nosso comércio, gastronomia e a geração de empregos”.

E não é apenas o município de Bonito que poderá celebrar o retorno do festival segundo Rodrigues. “O festival não fica só na cidade, ele também vai para a área rural, como no Assentamento Guaicurus, Distrito Águas de Miranda, para fomentar a cultura nesses locais também”, finaliza.

O 21º Festival de Inverno de Bonito é gratuito e contará com 122 convidados, 93 deles sendo artistas regionais, com 10 palestras, 18 oficinas e atividades variadas nas mais diversas linguagens artísticas como artes plásticas, música, teatro, dança e gastronomia. As inscrições para artistas regionais participarem do evento continuam abertas até o dia 3 de agosto.

Com informações do repórter João Gabriel Villalba.