Festas de fim de ano vão movimentar R$ 816 milhões na economia de MS

O Natal e o Ano-Novo deste ano preveem movimentar R$ 816,46 milhões na economia de Mato Grosso do Sul. O montante é 31% maior que o ano passado, quando foram registrados R$ 621,59 milhões. Os dados constam na pesquisa sazonal do IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS), realizada em parceria com o Sebrae-MS. Foram entrevistadas 1.735 pessoas em oito municípios do Estado, de 1 a 10 de novembro, com nível de confiança de 95% e margem de erro que varia entre 5% e 6%.

Do total previsto para este ano, R$ 530 milhões serão no período do Natal, sendo que R$ 277,2 milhões vão ser destinados às comemorações, com gasto médio de R$ 255,97. Outros R$ 252,8 milhões serão para compras de presentes, com gasto médio de R$ 344,52. Já para o Ano-Novo, o desembolso total será de R$ 286,46 milhões, com gasto médio de R$ 273,92.

“Temos aí uma previsão muito boa para este fim de ano. Há um aumento real no gasto médio com presentes e comemorações, e também, nos percentuais de intenções de comemorar e comprar. A população está muito mais propensa a comemorar, tornando a expectativa de movimento na economia bastante positiva”, afirma a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Presentes

Roupas, calçados e acessórios estão entre as preferências dos consumidores (68,80%). Em seguida estão os brinquedos, com 45,50%; móveis e eletrodomésticos, 5,40%; e celulares e notebooks, 3,20%.

Das pessoas que vão fazer compra, 86,30% pretendem comprar de forma presencial em uma loja física; e 10,40% disseram que vão comprar pelo site das empresas.

No momento da compra, o maior atrativo é o preço para 62,60% das pessoas; depois está o pagamento à vista com desconto como a opção mais chamativa (56,70%); parcelamento chama a atenção de 44,20%; atendimento 35,90%; e variedade do produto (30%).

Comemorações

As comemorações no Natal serão feitas em casa por 66,80% dos consumidores entrevistados; 48,10% pretendem fazer refeição na casa de algum familiar ou amigo; 53,10% comprarão bebidas; e 1,60% pretendem viajar.

No Ano-Novo, 32,90% vão comemorar em casa; 37,90% na casa de amigos ou familiares; 7,30% vão comemorar em um salão de festas; e 4,10% em bares e restaurantes.

“A população está mais propensa a comemorar, com um aumento real no gasto médio com presentes e comemorações. O consumo maior no Natal e Ano-Novo deste ano vem em um momento ímpar na economia do nosso Estado e temos de fato uma perspectiva muito positiva. Cabe aos donos de pequenos negócios se organizarem para aproveitar o período, com estoque abastecido ou contratação de funcionários para atender à demanda, se for o caso. Planejamento é a palavra-chave e o Sebrae oferece suporte para os empreendedores neste processo”, afirma o diretor de Operações do Sebrae-MS, Tito Estanqueiro.

