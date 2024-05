Número de mortes por dengue sobe para 18 em Mato Grosso do Sul

O último boletim semanal sobre dengue em Mato Grosso do Sul, divulgado nesta sexta-feira (3), mostra que houve aumento de três mortes em decorrência da doença, somadas com mais 15 que ocorreram ao longo do ano.

Segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde), as três últimas mortes envolvem moradores de Ponta Porã e Laguna Carapã. Entre eles um homem de 75 anos, de Laguna Carapã, outro homem de 85 anos e uma mulher de 55 anos que moravam em Ponta Porã.

Todos tinham doenças crônicas e o idoso que vivia no primeiro município enfrentava também um câncer. Existem, ainda, 11 óbitos em investigação.

