Festival do Peixe na Feira Central volta a acontecer no próximo mês

Começou a programação para os eventos culturais na Feira Central de Campo Grande em 2021. Foram divulgadas nesta quinta-feira (23), algumas das atrações da feirona entre os dias 17 a 24 de outubro, durante o 13° Festival do Peixe e a 2ª Feira Cristã da Capital.

Muito especial culturalmente, o Festival do Peixe sempre foi um evento consolidado e os organizadores buscam resgatar a popularidade na cidade após a pandemia, com uma nova releitura e todo o cuidado de biossegurança.

A presidente da Afecetur (Associação da Feira Central e Turística de Campo Grande), Alvira Appel Soares de Melo antecipou a notícia sobre uma nova temática do festival.

”Como este ano foi de muita esperança, as músicas serão mais suaves e contemplativas. Esperamos as famílias sul-matogrossenses com muita gastronomia, oficinas, palestras, shows e várias coisas para os visitantes se relembrarem”, detalha.

Alvira revelou que a festa vai contar com muita acessibilidade para quem se interessa por pescados. ”Os pratos com peixes estarão com os preços diferenciados e outras novidades serão surpreendentes.”

Ainda de acordo com ela, o evento cultural é para estimular a economia local ao consumo do pescado e promover a conscientização nacional sobre o consumo de peixe.

Exposição de pescados

Ao longo das festividades vai rolar uma exposição premiada na Feira Central com as fotos de quem ama se aventurar na pesca. No final do evento, alguns jurados escolherão três fotos para serem premiadas.

