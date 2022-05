Rose Modesto nega possiblidade de formar chapa com Puccinelli

“Faríamos uma chapa vencedora”, diz André sobre ter Rose como vice

O ex-governador e pré-candidato ao governo do Estado André Puccinelli (MDB) esteve ontem (17) na Câmara de Campo Grande e na Assembleia Legislativa em visitas institucionais. Ele disse à imprensa que escolhe o(a) vice até agosto e que a pré-candidata Rose Modesto (União) seria uma ótima aliada na empreitada.

“A vaga de vice está aberta. E se ela quiser seguir, ela seria mais inteligente do que ela já é, e faríamos uma chapa vencedora.” Puccinelli deu a entender que o convite já foi feito. “Estou puxando ela decá, e tem gente puxando ela de lá. E ela ainda está indecisa.”

O ex-governador tem visitado o interior neste momento de pré-campanha e está confiante nas pesquisas. “Estamos visitando e coletando as reivindicações para projetar MS para o futuro. Se eu me pautar pelos números das pesquisas, minha pré-campanha está ótima”, disse ele, que já visitou 37 municípios.

André reafirmou que escolherá o candidato a presidente por meio da população. Hoje, a chamada terceira via define se a senadora Simone Tebet, mesmo partido de André, será a pré-candidata.

“Para presidente, o que o povo me disser, em maioria, eu devo apoiar, eu estarei propenso. Seja um, ou seja outro. Sempre acato o apelo popular.”

Questionada via assessoria, a pré-candidata Rose Modesto informou que “não existe essa possibilidade”. A comunicação disse ainda que a deputada já visitou 47 cidades do Estado e está coletando propostas para o plano de governo.

“Essa informação é errônea que os pré-candidatos ao governo do Estado estão vinculando que eu irei compor chapa de vice com um deles é um despropósito e posso até afirmar que é uma fake news. Alguns pré-candidatos dizem que estou indecisa em ser pré-candidata ao governo do Estado. Isso não é verdade. Eu não estou indecisa de nada. Muito pelo contrário, estou convicta que serei a primeira mulher governadora de Mato Grosso do Sul.”

O esclarecimento da deputada Rose Modesto ainda vai mais além. “Eu sou pré-candidata ao governo de Mato Grosso do Sul, sim. Eu digo ‘ainda’ porque antes das convenções não posso usar o termo candidata. Se olharem nas pesquisas vai mostrar que o meu sonho de ser governadora de MS não é um sonho que eu estou sonhando sozinha e sim com milhares de sul-mato-grossenses”, concluiu.

Texto: Rayani Santa Cruz e Beatriz Cruz – Jornal O Estado MS

