Falta de sinalização dificulta passagem de pessoas com deficiência durante obras na Pedro Celestino

No trecho para pedestres da rua Pedro Celestino, no quadrilátero que cruza também a rua Barão do Rio Branco, região do Centro de Campo Grande, as calçadas estão em obras para troca de piso tátil. Porém, em alguns trechos faltam sinalização, principalmente para pessoas com deficiencia.

As ruas que tiveram as calçadas afetadas são: Rui Barbosa, entre a Afonso Pena e Mato Grosso; Pedro Celestino, entre a Maracaju e Afonso Pena; Padre João Crippa, entre a Afonso Pena e Marechal Rondon; Marechal Rondon, entre a Padre João Crippa e José Antônio; Dom Aquino, entre a José Antônio e Rui Barbosa; Barão do Rio Branco, entre a Rui Barbosa e Pedro Celestino.

Obras no Centro de Campo Grande

As obras do Reviva Campo Grande continuam e desta vez, novos trechos foram interditados hoje (27) na região central. Além das interdições na Rua Rui Barbosa, condutores devem ficar atentos à outros pontos sinalizados e interditados. Conforme a prefeitura, a Rua Barão do Rio Branco, entre as ruas José Antônio e 25 de Dezembro, foi fechada para o trânsito hoje.

Com informações da repórter Vivian Bacarji