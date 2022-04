Prefeitura da Capital abre processo seletivo nesta semana com salários de até R$ 2,6 mil

A Prefeitura de Campo Grande abre nesta quinta-feira (28) até 02 de maio, as inscrições para o processo seletivo para contratar 112 profissionais, com funções advogado, assistente social, psicólogo e terapeuta ocupacional com prazo de contratação de 12 meses e salário de R$ 2,6 mil.

A seleção será realizada em etapa única, e deverão ser comprovadas a experiência e qualificação profissional.

As inscrições são gratuitas, realizada somente pela internet neste site.