AGORA: Explosão de botijão gás deixa vítima em estado grave na Avenida Guaicurus

A explosão de um botijão de gás em um comércio de bolos localizada na Avenida Guaicurus, região central de Campo Grande, deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (16). Uma das vítimas, de 34 anos, foi encaminhada em estado grave para a UPA Universitário.

Conforme o Corpo de Bombeiros Civil, o botijão explodiu provocando queimaduras graves de segundo e terceiro grau nos funcionários do local, ao todo seis pessoas estavam trabalhando no momento do acidente.

Segundo o Capitão Hamad Ale Aziz, que coordenou a ocorrência, a funcionária estava trocando o botijão de gás do local que explodiu no momento em que ela desligou o disjuntor da luz da cozinha. O fogo foi contido antes da chegada dos bombeiros.

Confira o vídeo:

(Com Wiilian Leite)