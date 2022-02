Deixando bairro sem energia, árvore que caiu é reclamação antiga de moradores

A previsão meteorológica foi acertada, com a pancada de chuva que atingiu áreas isoladas da Capital no início da tarde de hoje (16), porém para os moradores do bairro Nova Campo Grande ela veio com um adicional já bastante conhecido. Reclamação antiga, era questão de tempo que a árvore localizada na rua 48 iria cair. E nesta quarta-feira o prenúncio se confirmou, deixando parte da região sem energia.

Um galho de tamanho volumoso caiu bem em cima da fiação pública logo quando a chuva e ventania começaram seu “show”, resultando em quadra inteira do Nova Campo Grande perder conexão com a malha de energia elétrica.

Preferindo não se identificar, empresária de 45 anos mora vizinha à árvore que caiu. Para O Estado Online, ela disse que a situação se tratava de um “presságio”. “Fizemos várias solicitações à prefeitura sobre essa questão. Cerca de cinco meses atrás avisamos que isso iria acontecer. Por sorte não machucou ninguém, nem queimou nenhum aparelho elétrico aqui na vizinhança”, relatou.

Acionado pelos moradores, o Corpo de Bombeiros foi atender preliminarmente a poda da árvore, tirando galhos que foram ao chão e se encontravam espalhados na calçada. A Energisa, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em Campo Grande, também foi chamada e irá finalizar a ocorrência, além de restabelecer a conexão no bairro.